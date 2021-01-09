Обстрел ремонтной бригады боевиками на Донбассе: прокуратура отрыла дело

Ремонтников обстреляли из стрелкового оружия и гранатометов

Ремонтников обстреляли из стрелкового оружия и гранатометов

Фото: из открытых источников

По факту обстрела пророссийскими боевиками бригады, которая выполняла ремонтные работы на водоводе "Горловка-Торецкое" в Донецкой области, начато расследование.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, 8 января около 11:00, в районе села Южное Донецкой области, представители незаконных вооруженных формирований обстреляли из стрелкового оружия и гранатометов бригаду, которая выполняла ремонтные работы трубопровода "Горловка-Торецкое".

Через некоторое время, когда восстановительные работы продолжились, несмотря на достигнутые договоренности, противник снова открыл прицельный огонь из стрелкового оружия по ремонтной бригаде", - добавили в прокуратуре.

Сейчас устанавливается круг лиц, причастных к совершению этого преступления.

Напомним, за прошедшие сутки зафиксировано семь нарушений режима "тишины" со стороны оккупантов и срыв ремонта на водопроводе в "серой" зоне.