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09 января 2021, 15:52 5

Обстрел ремонтной бригады боевиками на Донбассе: прокуратура отрыла дело

09 января 2021, 15:52 5
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Ремонтников обстреляли из стрелкового оружия и гранатометов
Ремонтников обстреляли из стрелкового оружия и гранатометов
Фото: из открытых источников
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По факту обстрела пророссийскими боевиками бригады, которая выполняла ремонтные работы на водоводе "Горловка-Торецкое" в Донецкой области, начато расследование.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура, передает RegioNews.

По данным следствия, 8 января около 11:00, в районе села Южное Донецкой области, представители незаконных вооруженных формирований обстреляли из стрелкового оружия и гранатометов бригаду, которая выполняла ремонтные работы трубопровода "Горловка-Торецкое".

Через некоторое время, когда восстановительные работы продолжились, несмотря на достигнутые договоренности, противник снова открыл прицельный огонь из стрелкового оружия по ремонтной бригаде", - добавили в прокуратуре.

Сейчас устанавливается круг лиц, причастных к совершению этого преступления.

Напомним, за прошедшие сутки зафиксировано семь нарушений режима "тишины" со стороны оккупантов и срыв ремонта на водопроводе в "серой" зоне.

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