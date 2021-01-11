Боевики шесть раз открывали огонь по ВСУ: погиб защитник Украины
В течение текущих суток, 11 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Павлополь российско-оккупационные войска открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета, а в пригороде Авдеевки – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Вблизи Песков противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета, стрелкового и снайперского оружия.
"В результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины. Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего воина", - сообщили в штабе.
Отмечается, что на обстрелы противника украинские воины открывали огонь в ответ.
Также неподалеку Красногоровки украинские защитники обнаружили пролет вражеского беспилотника типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Умелыми действиями наших военных БпЛА были уничтожены.
"О фактах нарушения режима прекращения огня за Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ", - отметили на передовой.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Monday, January 11, 2021
Напомним, за прошедшие сутки боевики стреляли вблизи Авдеевки и Водяного.