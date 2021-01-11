Боевики шесть раз открывали огонь по ВСУ: погиб защитник Украины

На обстрелы противника украинские воины открывали огонь в ответ

На обстрелы противника украинские воины открывали огонь в ответ

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В течение текущих суток, 11 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Павлополь российско-оккупационные войска открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета, а в пригороде Авдеевки – из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Вблизи Песков противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета, стрелкового и снайперского оружия.

"В результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Вооруженных сил Украины. Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего воина", - сообщили в штабе.

Отмечается, что на обстрелы противника украинские воины открывали огонь в ответ.

Также неподалеку Красногоровки украинские защитники обнаружили пролет вражеского беспилотника типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Умелыми действиями наших военных БпЛА были уничтожены.

"О фактах нарушения режима прекращения огня за Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ", - отметили на передовой.

Напомним, за прошедшие сутки боевики стреляли вблизи Авдеевки и Водяного.