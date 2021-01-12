На Донбасі попри обстріли бойовиків відремонтували водогін "Горлівка-Торецьк"

Ремонтну бригаду біля водогону бойовики обстріляли минулої п’ятниці, 8 січня

Ремонтну бригаду біля водогону бойовики обстріляли минулої п’ятниці, 8 січня

Фото: Facebook

У Донецькій області українська сторона завершила ремонт водопроводу "Горлівка-Торецьк", який раніше обстрілювали бойовики та перешкоджали проведенню ремонтних робіт попри надання гарантій безпеки комунальникам.

Про це повідомило командування ООС у Facebook, передає RegioNews.

Таким чином, було відновлено забезпечення питною водою мешканців Торецька, Залізного, Північного, Південного та Щербинівки.

Ремонтники упродовж тижня змогли ліквідувати 6 поривів на трьох ділянках водопроводу у досить небезпечних умовах.

Фінальним етапом стало проведення та завершення зварювальних робіт водогону на околицях селища міського типу Південне завдяки забезпеченню гарантій дотримання режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

У штабі ООС зазначили, що ремонтні роботи ускладнювалися загрозою обстрілів з боку окупантів, наявністю вибухонебезпечних пристроїв та складними погодними умовами.

Нагадаємо, 8 січня в районі села Південне Донецької області, представники незаконних збройних формувань обстріляли зі стрілецької зброї і гранатометів бригаду, яка виконувала ремонтні роботи трубопроводу "Горлівка-Торецьк".