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12 січня 2021, 16:08 102

На Донбасі попри обстріли бойовиків відремонтували водогін "Горлівка-Торецьк"

12 січня 2021, 16:08 102
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Ремонтну бригаду біля водогону бойовики обстріляли минулої п’ятниці, 8 січня
Ремонтну бригаду біля водогону бойовики обстріляли минулої п’ятниці, 8 січня
Фото: Facebook
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У Донецькій області українська сторона завершила ремонт водопроводу "Горлівка-Торецьк", який раніше обстрілювали бойовики та перешкоджали проведенню ремонтних робіт попри надання гарантій безпеки комунальникам.

Про це повідомило командування ООС у Facebook, передає RegioNews.

Таким чином, було відновлено забезпечення питною водою мешканців Торецька, Залізного, Північного, Південного та Щербинівки.

Ремонтники упродовж тижня змогли ліквідувати 6 поривів на трьох ділянках водопроводу у досить небезпечних умовах.

Фінальним етапом стало проведення та завершення зварювальних робіт водогону на околицях селища міського типу Південне завдяки забезпеченню гарантій дотримання режиму припинення вогню", - йдеться в повідомленні.

У штабі ООС зазначили, що ремонтні роботи ускладнювалися загрозою обстрілів з боку окупантів, наявністю вибухонебезпечних пристроїв та складними погодними умовами.

Нагадаємо, 8 січня в районі села Південне Донецької області, представники незаконних збройних формувань обстріляли зі стрілецької зброї і гранатометів бригаду, яка виконувала ремонтні роботи трубопроводу "Горлівка-Торецьк".

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