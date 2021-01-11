На водопроводе "Горловка-Торецк" возобновились ремонтные работы - штаб ООС
Сегодня, 11 января, в 9 утра продолжились аварийно-восстановительные работы, направленные на полную ликвидацию прорывов на участке водопровода "Горловка-Торецк".
Как сообщает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Так, сначала саперы ГСЧС обследуют маршруты техники и рабочей группы, а также места, где будет проводиться ремонт. После этого мастера приступят к ремонтно-сварочным работам для полной ликвидации повреждений водопровода, что позволит восстановить водоснабжение населенных пунктов Торецк, Железное, Северное, Южное и Щербиновка.
Также отмечается, что представители УС СЦКК непосредственно на месте работ будут осуществлять контроль за соблюдением предоставленных гарантий безопасности и режима прекращения огня.
Ранее сообщалось, что на Донетчине без воды уже неделю находятся около 40 тысяч жителей.