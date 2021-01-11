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11 января 2021, 15:01 5

В Харькове опровергли заявление Степанова о необработанных COVID-тестах

11 января 2021, 15:01 5
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В Харьковском лабораторном центре заявили, что задержек в проведении тестирования в государственных лабораториях города нет, а остатки тестов, о которых говорил министр здравоохранения Максим Степанов, образовались в четырех частных лабораториях.

Об этом сообщает издание KHARKIV Today со ссылкой на исполняющую обязанности генерального директора Харьковского областного лабораторного центра Любовь Махоту, передает RegioNews.

Уже месяца два, как у нас нет остатков. Мы все биологические остатки отрабатываем день в день. В нашей лаборатории по состоянию на вчера остатков было ноль. 90 остатков - это остатки частных лабораторий. Из больниц и поликлиник везут к нам. В частные лаборатории обращаются частные лица самостоятельно, это платные тесты", - заявила Махота.

Она добавила, что 90 остатков не стоит считать задержкой, поскольку частные лаборатории обычно не задерживаются в проведении исследований на коронавирус.

Махота предполагает, что, вероятно, они поздно получили образцы биоматериалов.

Напомним, Степанов назвал четыре области, где не завершили исследовать образцы на COVID-19.

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