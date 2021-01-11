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11 січня 2021, 15:01 5

У Харкові спростували заяву Степанова про неопрацьовані COVID-тести

11 січня 2021, 15:01 5
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В регіоні дослідження на COVID-19 проводять 20 державних і приватних лабораторій
В регіоні дослідження на COVID-19 проводять 20 державних і приватних лабораторій
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У Харківському лабораторному центрі заявили, що затримок в проведенні тестування у державних лабораторіях міста немає, а залишки тестів, про які говорив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, утворилися в чотирьох приватних лабораторіях.

Про це повідомляє видання KHARKIV Today із посиланням на виконуючу обов'язки генерального директора Харківського обласного лабораторного центру Любов Махоту, передає RegioNews.

Уже місяці два, як у нас немає залишків. Ми всі біологічні залишки відпрацьовуємо день в день. У нашій лабораторії станом на вчора залишків було нуль. 90 залишків - це залишки приватних лабораторій. З лікарень і поліклінік везуть до нас. В приватні лабораторії звертаються приватні особи самостійно, це платні тести", - заявила Махота.

Вона додала, що 90 залишків не варто вважати затримкою, оскільки приватні лабораторії зазвичай не затримуються в проведенні досліджень на коронавірус.

Махота припускає, що, ймовірно, вони пізно отримали зразки біоматеріалів.

Нагадаємо, Степанов назвав чотири області, де не завершили досліджувати зразки на COVID-19.

Харьків Лабораторія тести Максим Степанов МОЗ заява
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