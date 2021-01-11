В Минздраве назвали главные цели жесткого карантина

В министерстве прогнозируют рост заболеваемости после новогодних праздников

В министерстве прогнозируют рост заболеваемости после новогодних праздников

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Министр здравоохранения Максим Степанов назвал основные цели введения жесткого карантина в Украине: ограничение контактов между людьми, а также снижение давления на систему здравоохранения перед вспышкой заболеваемости гриппом.

Об этом министр рассказал во время брифинга, передает RegioNews.

У нас были праздники, которые предусматривали большие скопления людей на новогодних елках, во время других празднований. У нас было перемещение граждан. Все эти действия предусматривают большое количество контактов. И как следствие этого большого количества контактов увеличивается риск инфицирования", - сообщил Степанов.

Так, в Минздраве ожидают увеличения заболеваемости после новогодних праздников.

Мы прогнозируем увеличение количества инфицированных. При этом у нас сезонно увеличивается количество больных гриппом. На этой и на следующей неделе мы будем отслеживать увеличение количества больных на грипп", - заявил министр.

Степанов отметил, что грипп является сезонным заболеванием, которое имеет подобные к коронавирусу осложнения и также передает воздушно-капельным путем.

Тяжелые больные также нуждаются в госпитализации. Это может привести к достаточно напряженной ситуации. Поэтому, чтобы этого не было, мы стратегически ввели карантин с 8 по 24 января включительно", - подчеркнул министр.

Напомним, в Украине за 10 января подтвердили 4 288 новых случаев коронавируса.