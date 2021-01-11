11:21  11 января
Стало известно, когда в Украине планируют начать платную вакцинацию от COVID-19
12:16  11 января
В Тернополе предприниматели митингуют против введения локдауна
08:11  11 января
Боевики совершили очередные провокации: стреляли вблизи Авдеевки и Водяного
UA | RU
UA | RU
11 января 2021, 10:01 17

В Минздраве назвали главные цели жесткого карантина

11 января 2021, 10:01 17
Читайте також українською мовою
В министерстве прогнозируют рост заболеваемости после новогодних праздников
В министерстве прогнозируют рост заболеваемости после новогодних праздников
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал основные цели введения жесткого карантина в Украине: ограничение контактов между людьми, а также снижение давления на систему здравоохранения перед вспышкой заболеваемости гриппом.

Об этом министр рассказал во время брифинга, передает RegioNews.

У нас были праздники, которые предусматривали большие скопления людей на новогодних елках, во время других празднований. У нас было перемещение граждан. Все эти действия предусматривают большое количество контактов. И как следствие этого большого количества контактов увеличивается риск инфицирования", - сообщил Степанов.

Так, в Минздраве ожидают увеличения заболеваемости после новогодних праздников.

Мы прогнозируем увеличение количества инфицированных. При этом у нас сезонно увеличивается количество больных гриппом. На этой и на следующей неделе мы будем отслеживать увеличение количества больных на грипп", - заявил министр.

Степанов отметил, что грипп является сезонным заболеванием, которое имеет подобные к коронавирусу осложнения и также передает воздушно-капельным путем.

Тяжелые больные также нуждаются в госпитализации. Это может привести к достаточно напряженной ситуации. Поэтому, чтобы этого не было, мы стратегически ввели карантин с 8 по 24 января включительно", - подчеркнул министр.

Напомним, в Украине за 10 января подтвердили 4 288 новых случаев коронавируса.

коронавирус карантин Минздрав Максим Степанов локдаун
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Локдаун 2.0: пять репортажей из городов Украины
Бунт мэров 2.0: почему Надал со своим отрицанием локдауна остался в одиночестве
Все публикации »
Агия Зегребельская
Владимир Фесенко
Игорь Попов
Все блоги »