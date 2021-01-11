Степанов назвал области, где не завершили исследовать образцы на COVID-19
Незавершенные исследования остались в четырех областях
Незавершенные исследования остались в четырех областях
В Украине по состоянию на утро 11 января не завершили исследовать собранные образцы на коронавирус в четырех областях. В общем это 712 тестов.
Как сообщает RegioNews, об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
Так министр прокомментировал информацию о возможном специальном понижении проведенных тестирований украинскими лабораториями.
По его словам, незавершенные исследования остались в Винницкой (160 образцов), Днепропетровской (247), Донецкой (215) и Харьковской областях (90).
"Все остальные (области, - ред.) - это нули. То есть, нет ни одного (незавершенного - ред.) образца у нас на утро, по тестирований", - заявил Степанов.
Напомним, ранее в Минздраве назвали главные цели жесткого карантина.
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