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11 января 2021, 10:59 7

Степанов назвал области, где не завершили исследовать образцы на COVID-19

11 января 2021, 10:59 7
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Незавершенные исследования остались в четырех областях
Незавершенные исследования остались в четырех областях
Фото: Минздрав
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В Украине по состоянию на утро 11 января не завершили исследовать собранные образцы на коронавирус в четырех областях. В общем это 712 тестов.

Как сообщает RegioNews, об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Так министр прокомментировал информацию о возможном специальном понижении проведенных тестирований украинскими лабораториями.

По его словам, незавершенные исследования остались в Винницкой (160 образцов), Днепропетровской (247), Донецкой (215) и Харьковской областях (90).

"Все остальные (области, - ред.) - это нули. То есть, нет ни одного (незавершенного - ред.) образца у нас на утро, по тестирований", - заявил Степанов.

Напомним, ранее в Минздраве назвали главные цели жесткого карантина.

министр
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