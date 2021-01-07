В Украине на Рождество зафиксировали девять тысяч новых больных Covid-19
По состоянию на утро 7 января в Украине зафиксировано 8 997 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
В частности, заболели 227 детей и 385 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализировано – 2 567 человек, зафиксировано 148 летальных случаев, выздоровели – 11 316 человек.
За сутки проведено 54 438 тестирований (в том числе методом ПЦР – 37 287, методом ИФА – 17 151).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (731), Одесской (694), Харьковской (599), Донецкой (572) и Запорожской (509) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 731 случай;
Винницкая область – 250 случаев;
Волынская область – 142 случая;
Днепропетровская область – 414 случаев;
Донецкая область – 572 случая;
Житомирская область – 463 случая;
Закарпатская область – 111 случаев;
Запорожская область – 509 случаев;
Ивано-Франковская область – 137 случаев;
Киевская область – 480 случаев;
Кировоградская область – 82 случая;
Луганская область – 331 случай;
Львовская область – 288 случаев;
Николаевская область – 411 случаев;
Одесская область – 694 случаев;
Полтавская область – 389 случаев;
Ровенская область – 326 случаев;
Сумская область – 505 случаев;
Тернопольская область – 198 случаев;
Харьковская область – 599 случаев;
Херсонская область – 147 случаев;
Хмельницкая область – 411 случаев;
Черкасская область – 233 случая;
Черновицкая область – 161 случай;
Черниговская область – 413 случаев.
За все время пандемии в Украине заболело – 1 099 493 лица, выздоровели – 773 214 человек, летальных случаев – 19 505, проведено ПЦР-тестирований – 5 717 403.
8 997 новых случаев коронавірусної болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 7 января 2021 года. В частности,...Posted by Максим Степанов on Wednesday, January 6, 2021
Напомним, за прошедшие сутки в Украине прибавилось 6911 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 228 человек.