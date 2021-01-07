В Украине на Рождество зафиксировали девять тысяч новых больных Covid-19

В больницы госпитализированы 2567 человек

В больницы госпитализированы 2567 человек

Фото из открытых источников

По состоянию на утро 7 января в Украине зафиксировано 8 997 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В частности, заболели 227 детей и 385 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализировано – 2 567 человек, зафиксировано 148 летальных случаев, выздоровели – 11 316 человек.

За сутки проведено 54 438 тестирований (в том числе методом ПЦР – 37 287, методом ИФА – 17 151).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (731), Одесской (694), Харьковской (599), Донецкой (572) и Запорожской (509) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 731 случай;

Винницкая область – 250 случаев;

Волынская область – 142 случая;

Днепропетровская область – 414 случаев;

Донецкая область – 572 случая;

Житомирская область – 463 случая;

Закарпатская область – 111 случаев;

Запорожская область – 509 случаев;

Ивано-Франковская область – 137 случаев;

Киевская область – 480 случаев;

Кировоградская область – 82 случая;

Луганская область – 331 случай;

Львовская область – 288 случаев;

Николаевская область – 411 случаев;

Одесская область – 694 случаев;

Полтавская область – 389 случаев;

Ровенская область – 326 случаев;

Сумская область – 505 случаев;

Тернопольская область – 198 случаев;

Харьковская область – 599 случаев;

Херсонская область – 147 случаев;

Хмельницкая область – 411 случаев;

Черкасская область – 233 случая;

Черновицкая область – 161 случай;

Черниговская область – 413 случаев.

За все время пандемии в Украине заболело – 1 099 493 лица, выздоровели – 773 214 человек, летальных случаев – 19 505, проведено ПЦР-тестирований – 5 717 403.

8 997 новых случаев коронавірусної болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 7 января 2021 года. В частности,... Posted by Максим Степанов on Wednesday, January 6, 2021

Напомним, за прошедшие сутки в Украине прибавилось 6911 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 228 человек.