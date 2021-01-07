Рождество на Донбассе началось с тишины на фронте

Накануне боевики пять раз обстреляли украинские позиции

Накануне боевики пять раз обстреляли украинские позиции

Фото: Facebook

С начала текущих суток, 7 января, на фронте наблюдалась тишина. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Об этом сообщили в штабе ООС, пишет RegioNews.

В течение минувших суток, 6 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от Водяного на Приазовье, российско-оккупационные войска несколько раз открывали огонь из 120-ти мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

В обеденное время, вражескую огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации было замечено и неподалеку от населенного пункта Опытное. Здесь противник осуществил несколько неприцільних выстрелов в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета, а возле Гнутового – из стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня за Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. На обстрелы противника наши воины открывали огонь в ответ.

Среди украинских защитников боевых потерь нет.

Напомним, сутками ранее в районе проведения операции О'объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.