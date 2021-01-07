Рождество на Донбассе началось с тишины на фронте
С начала текущих суток, 7 января, на фронте наблюдалась тишина. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Об этом сообщили в штабе ООС, пишет RegioNews.
В течение минувших суток, 6 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от Водяного на Приазовье, российско-оккупационные войска несколько раз открывали огонь из 120-ти мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.
В обеденное время, вражескую огневую активность вооруженных формирований Российской Федерации было замечено и неподалеку от населенного пункта Опытное. Здесь противник осуществил несколько неприцільних выстрелов в сторону украинских позиций из автоматического станкового гранатомета, а возле Гнутового – из стрелкового оружия.
О фактах нарушения режима прекращения огня за Украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ. На обстрелы противника наши воины открывали огонь в ответ.
Среди украинских защитников боевых потерь нет.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Утреннюю сводку о ситуации в районе...Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Wednesday, January 6, 2021
Напомним, сутками ранее в районе проведения операции О'объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.