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Война на Донбассе: боевики сегодня уже дважды нарушили режим "тишины"
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06 января 2021, 08:07 14

Война на Донбассе: боевики сегодня уже дважды нарушили режим "тишины"

06 января 2021, 08:07 14
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Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет
Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет
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За прошедшие сутки, 5 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

Об этом сообщили в пресс-центре ООС, пишет RegioNews.

В частности, обстрелы зафиксированы недалеко от населенных пунктов Гнутовое и Водяное. Там боевики открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вблизи Авдеевки враг совершил несколько неприцельных выстрелов из ручного противотанкового гранатомета, а возле Пищевика – из стрелкового оружия.

От начала текущих суток, 6 января, зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Так, вблизи Водяного российско-оккупационные войска вели огонь в сторону позиций украинских защитников из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, а также – крупнокалиберного пулемета.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Утреннюю сводку о ситуации в районе...

Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Tuesday, January 5, 2021

Напомним, 4 января в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

ООС Украина обстрел боевики штаб
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