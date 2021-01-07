Різдво на Донбасі розпочалося з тиші на фронті

Напередодні бойовики п`ять разів обстріляли українські позиції

Напередодні бойовики п`ять разів обстріляли українські позиції

Фото: Facebook

Від початку поточної доби, 7 січня, на фронті спостерігалася тиша. Порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це повідомили у штабі ООС, пише RegioNews.

Протягом минулої доби, 6 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська кілька разів відкривали вогонь зі 120-ти мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета.

В обідню пору, ворожу вогневу активність збройних формувань Російської Федерації було помічено і неподалік населеного пункту Опитне. Тут противник здійснив кілька неприцільних пострілів в бік українських позицій з автоматичного станкового гранатомета, а біля Гнутового – зі стрілецької зброї.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь.

Серед українських захисників бойових втрат немає.

Нагадаємо, добою раніше у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.