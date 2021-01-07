10:30  07 січня
В Україні на Різдво зафіксували дев`ять тисяч нових хворих на Covid-19
19:41  06 січня
Мер Черкас Бондаренко виступив проти введення локдауну у місті
09:58  07 січня
Різдво на Донбасі розпочалося з тиші на фронті
UA | RU
UA | RU
07 січня 2021, 09:58 7

Різдво на Донбасі розпочалося з тиші на фронті

07 січня 2021, 09:58 7
Читайте также на русском языке
Напередодні бойовики п`ять разів обстріляли українські позиції
Напередодні бойовики п`ять разів обстріляли українські позиції
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Від початку поточної доби, 7 січня, на фронті спостерігалася тиша. Порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Про це повідомили у штабі ООС, пише RegioNews.

Протягом минулої доби, 6 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська кілька разів відкривали вогонь зі 120-ти мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета.

В обідню пору, ворожу вогневу активність збройних формувань Російської Федерації було помічено і неподалік населеного пункту Опитне. Тут противник здійснив кілька неприцільних пострілів в бік українських позицій з автоматичного станкового гранатомета, а біля Гнутового – зі стрілецької зброї.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь.

Серед українських захисників бойових втрат немає.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Ранкове зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Wednesday, January 6, 2021

Нагадаємо, добою раніше у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Донбас ООС військові обстріли штаб
Бойовики на Донбасі тричі обстріляли ЗСУ
06 січня 2021, 19:02
В ОПОРІ сказали, коли ЦВК хоче провести місцеві вибори у Сіверськодонецьку і ще 17 громадах Донбасу
06 січня 2021, 13:12
У Мінсоцполітики розповіли, скільки в Україні переселенців з Криму та ОРДЛО
06 січня 2021, 10:20
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Мер Чернівців Роман Клічук: "Я людина, яка не сприймає жодний шантаж"
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Волинську облраду
Всі публікації »
Ігор Попов
Сергій Гайдай
Валентин Кім
Всі блоги »