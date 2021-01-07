Різдво на Донбасі розпочалося з тиші на фронті
Від початку поточної доби, 7 січня, на фронті спостерігалася тиша. Порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Про це повідомили у штабі ООС, пише RegioNews.
Протягом минулої доби, 6 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська кілька разів відкривали вогонь зі 120-ти мм мінометів, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета.
В обідню пору, ворожу вогневу активність збройних формувань Російської Федерації було помічено і неподалік населеного пункту Опитне. Тут противник здійснив кілька неприцільних пострілів в бік українських позицій з автоматичного станкового гранатомета, а біля Гнутового – зі стрілецької зброї.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. На обстріли противника наші воїни відкривали вогонь у відповідь.
Серед українських захисників бойових втрат немає.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Ранкове зведення щодо ситуації в районі...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Wednesday, January 6, 2021
Нагадаємо, добою раніше у районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.