В ОПОРЕ сказали, когда ЦИК хочет провести местные выборы в Северодонецке и еще 17 общинах Донбасса

Выборы в 8 территориальных общинах украинской Луганщины и в 10 территориальных громадах Донецкой области не состоялись 25 октября

Выборы в 8 территориальных общинах украинской Луганщины и в 10 территориальных громадах Донецкой области не состоялись 25 октября

Фото из открытых источников

Центральная избирательная комиссия обратилась в Донецкую и Луганскую военно-гражданские администрации касательно возможности организации подготовки и проведения первых местных выборов 28 марта.

Как сообщили в ОПОРЕ, ответ ждут не позднее 12 часов 15 января, передает RegioNews.

Отмечается, что этот запрос касается 18 общин, где 8 августа прошлого года ЦИК на основании соответствующих заключений установила невозможность проведения первых местных выборов в этих общинах вместе со всеми остальными 25 октября.

ОПОРА напоминает, что неоднократно обращала внимание законодателей на отсутствие четких критериев для решения не проводить выборы и возможность единоличного формирования головами ВЦА соответствующих выводов.

В частности, организация предлагала усилить коллегиальный характер процесса подготовки заключения о невозможности проведения выборов на отдельных территориях, включая его координацию со стороны СНБО. Критерии определения территорий, где выборы невозможно провести, должны включать опыт проведения предыдущих избирательных кампаний, территориальные ориентиры относительно удаленности от линии разграничения и соблюдения единообразия их применения, временные ограничения в отсрочке выборов и тому подобное.

Вчера ЦИК обратилась к Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций о возможности организации подготовки... Posted by Гражданская сеть ОПОРА on Wednesday, January 6, 2021

Напомним, ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что выборы на Донбассе могут пройти по мажоритарной системе, но только после восстановления контроля над территорией Украины ОРДЛО.