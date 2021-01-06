Боевики на Донбассе трижды обстреляли ВСУ

О нарушении режима "тишины" Украина сообщила представителям ОБСЕ через СЦКК

О нарушении режима "тишины" Украина сообщила представителям ОБСЕ через СЦКК

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Боевики на Донбассе в канун Рождества, 6 января, трижды обстреляли ВСУ.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, пишет RegioNews.

"Утром, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета", — рассказали в штабе.

Отмечается, что в полдень враждебная огневая активность российско-оккупационных войск была замечена и вблизи Опытного. Здесь противник совершил несколько неприцельных выстрелов из автоматического станкового гранатомета.

Потерь среди ВСУ нет. О нарушении режима "тишины" Украина сообщила представителям ОБСЕ через СЦКК.

Напомним, за прошедшие сутки, 5 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений не было.