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Боевики на Донбассе трижды обстреляли ВСУ
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06 января 2021, 19:02 3

Боевики на Донбассе трижды обстреляли ВСУ

06 января 2021, 19:02 3
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О нарушении режима "тишины" Украина сообщила представителям ОБСЕ через СЦКК
О нарушении режима "тишины" Украина сообщила представителям ОБСЕ через СЦКК
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Боевики на Донбассе в канун Рождества, 6 января, трижды обстреляли ВСУ.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, пишет RegioNews.

"Утром, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" неподалеку Водяного, что на Приазовье, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета", — рассказали в штабе.

Отмечается, что в полдень враждебная огневая активность российско-оккупационных войск была замечена и вблизи Опытного. Здесь противник совершил несколько неприцельных выстрелов из автоматического станкового гранатомета.

Потерь среди ВСУ нет. О нарушении режима "тишины" Украина сообщила представителям ОБСЕ через СЦКК.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Wednesday, January 6, 2021

Напомним, за прошедшие сутки, 5 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений не было.

ООС Украина обстрелы штаб оккупанты
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