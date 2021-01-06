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Степанов заявил, что Минздрав сменит компанию для приобретения вакцин из-за конфликта с "Медзакупками"
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06 января 2021, 10:50 13

Степанов заявил, что Минздрав сменит компанию для приобретения вакцин из-за конфликта с "Медзакупками"

06 января 2021, 10:50 13
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ГП "Медзакупки" продолжает свою работу, несмотря на заявления об остановке
ГП "Медзакупки" продолжает свою работу, несмотря на заявления об остановке
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ведомство сменит компанию, которая будет выполнять техническую функцию по закупке вакцин. Так он отреагировал на заявления ГП "Медицинские закупки Украины" об остановке их работы.

Об этом Степанов заявил на брифинге, пишет RegioNews.

По его словам, Миндрав не может ставить под риск обеспечение украинцев COVID-вакцинами.

"В ближайшее время мы сменим компанию, которая будет выполнять техническую функцию по закупке вакцин. Потому что мы не можем ставить под риск обеспечение вакцинами Украины, потому что кому-то хочется писать заметки в соцсетях и получать какую-то минутку славы", - заявил он.

Кроме того, по его словам, ГП "Медзакупки" продолжает свою работу, несмотря на заявления об остановке. Он назвал это фейком.

"Предприятие работает в штатном режиме", - заявил он.

Напомним, ранее Государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" заявило о блокировке его деятельности со стороны Министерства здравоохранения.

министр
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