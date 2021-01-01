В Карпатах на подъемнике зависли 70 туристов: их снимали спасатели

Среди туристов были 3 беременных женщины и 13 детей

Среди туристов были 3 беременных женщины и 13 детей

Фото из открытых источников

На карпатском горнолыжном курорте в Славском остановился подъемник с 74 туристами, их снимали спасатели.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Украине.

"В Славском Сколевского района в результате выхода из строя трансформаторной подстанции произошла остановка кресельного подъемника (канатной дороги). Работниками объекта принимаются меры по подключение электрогенератора", – говорится в сообщении.

Температура воздуха составляла 1 градус тепла, сообщили спасатели.

По состоянию на 16:05 всех туристов, среди которых были 3 беременных женщины и 13 детей, сняли, сообщили в ГСЧС.

Напомним, ранее сообщалось, что в течение новогодних праздников из Киева до Славского будет ездить дополнительный поезд.