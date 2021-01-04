Суточный показатель заболеваемости COVID-19 в Украине резко упал: что известно

Наибольшее количество новых случаев выявили в Киеве и Запорожской области

Наибольшее количество новых случаев выявили в Киеве и Запорожской области

Фото: из открытых источников

В Украине за 3 января COVID-19 обнаружили у 4158 человек, зафиксировано 73 летальных случая, были госпитализированы 1526 человек, 4693 пациента выздоровели.

Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

4158 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 4 января. В частности, заболели 170 детей и 163 медработника", - сообщил министр.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (528), городе Киев (504), Львовской (352), Николаевской (314) и Киевской (301) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 078 251 человек;

выздоровели - 733 558 человек;

летальных исходов - 18 927;

проведено ПЦР-тестов - 5 621 024.

Напомним, 2 января в Украине COVID-19 обнаружили у 4576 человек.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)