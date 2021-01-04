Суточный показатель заболеваемости COVID-19 в Украине резко упал: что известно
Наибольшее количество новых случаев выявили в Киеве и Запорожской области
Наибольшее количество новых случаев выявили в Киеве и Запорожской области
В Украине за 3 января COVID-19 обнаружили у 4158 человек, зафиксировано 73 летальных случая, были госпитализированы 1526 человек, 4693 пациента выздоровели.
Как передает RegioNews, об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
4158 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 4 января. В частности, заболели 170 детей и 163 медработника", - сообщил министр.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (528), городе Киев (504), Львовской (352), Николаевской (314) и Киевской (301) областях.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 1 078 251 человек;
- выздоровели - 733 558 человек;
- летальных исходов - 18 927;
- проведено ПЦР-тестов - 5 621 024.
Напомним, 2 января в Украине COVID-19 обнаружили у 4576 человек.
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