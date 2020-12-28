Кабмин урегулировал вопросы выплаты помощи пострадавшим от пожаров на Луганщине

Люди смогут получить помощь уже до конца года

Люди смогут получить помощь уже до конца года

Фото: КМУ

Кабинет министров одобрил проект распоряжения, которое позволит пострадавшим от пожаров жителям Луганской области получить помощь уже до конца года.

Соответствующий проект распоряжения КМ "О внесении изменений в пункт 1 распоряжения Кабмина от 13 октября 2020 года № 1269" одобрен на заседании правительства в понедельник, пишет RegioNews.

"По вашему поручению мы проработали причины задержки с выплатами помощи пострадавшим жителям Луганской области, которые пострадали в результате пожаров. Причины оказались юридическими, поскольку дома были уничтожены, соответственно были существенные трудности по поводу оформления их права собственности и доведение такого права во время оформления пособия", - сказал министр юстиции Денис Малюська, представляя проект распоряжения.

Он предложил усовершенствовать формулировку соответствующего распоряжения, "чтобы люди могли до конца года уже получить соответственно положенную им помощь".

Ранее сообщалось, что в результате пожаров на Луганщине без жилья остались более 500 семей.