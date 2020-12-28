Кабмин урегулировал вопросы выплаты помощи пострадавшим от пожаров на Луганщине
Кабинет министров одобрил проект распоряжения, которое позволит пострадавшим от пожаров жителям Луганской области получить помощь уже до конца года.
Соответствующий проект распоряжения КМ "О внесении изменений в пункт 1 распоряжения Кабмина от 13 октября 2020 года № 1269" одобрен на заседании правительства в понедельник, пишет RegioNews.
"По вашему поручению мы проработали причины задержки с выплатами помощи пострадавшим жителям Луганской области, которые пострадали в результате пожаров. Причины оказались юридическими, поскольку дома были уничтожены, соответственно были существенные трудности по поводу оформления их права собственности и доведение такого права во время оформления пособия", - сказал министр юстиции Денис Малюська, представляя проект распоряжения.
Он предложил усовершенствовать формулировку соответствующего распоряжения, "чтобы люди могли до конца года уже получить соответственно положенную им помощь".
Ранее сообщалось, что в результате пожаров на Луганщине без жилья остались более 500 семей.