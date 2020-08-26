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26 августа 2020, 09:29 6

На территории военного колледжа в Киеве нетрезвый водитель сбил трех курсанток

26 августа 2020, 09:29 6
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Мужчина был пьян, поэтому не справился с управлением
Мужчина был пьян, поэтому не справился с управлением
Фото: Нацполиция
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В Киеве на территории военной части на улице Зоологической нетрезвый мужчина совершил наезд на трех девушек-курсанток, которые приехали в заведение за формой.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает RegioNews.

Установлено, что водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на курсанток, которые стояли возле административного здания.

В результате ДТП трое девушек получили переломы конечностей, их госпитализировали", - говорится в сообщении.

Как передают dtp.kiev.ua, трех курсанток сбил пьяный майор.

Отмечается, что событие тщательно пытаются скрыть, но факт опьянения майора уже подтверждено драгером на месте аварии.

Всех в тяжелом состоянии госпитализировали в военный госпиталь, одному из них ампутируют обе ноги. Виновника задержали, на месте работает следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киевской области на 26-м километре Столичного шоссе произошло ДТП, жертвами которого стали три человека.

Киев ДТП полиция происшествия авто
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