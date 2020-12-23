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23 декабря 2020, 15:31 18

В Кабмине рассказали, сколько денег нужно на восстановление Донбасса

23 декабря 2020, 15:31 18
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Для минимального восстановления нужно 20 млрд долларов
Для минимального восстановления нужно 20 млрд долларов
Фото: из открытых источников
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Вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что для того, чтобы минимально восстановить Донбасс - потребуется 20 млрд долларов. Это неподъемные деньги для украинского бюджета.

Об этом он сообщил на заседании Кабмина 23 декабря, передает RegioNews.

Цифры астрономические и решить эти задачи за счет средств бюджета, денег кредиторов и доноров невозможно. Потому единственный выход - привлечение инвесторов", - сказал Резников.

Также на заседании правительство поддержало концепцию экономического развития Донецкой и Луганской областей.

Эта концепция... ляжет в основу стратегии экономического развития Донецкой и Луганской областей. Речь идет именно о подконтрольной правительству территории Украины", - отметил Резников.

За его словами, концепция развития базируется на создании возможностей и стимулов для инвестиций, а именно - определение территории и класса приоритетного развития, введение дополнительных стимулов в виде направления части прибыли предприятий на реинвестирование в собственное развитие, распространение стандартов международных коммерческих арбитражей, страхование военно-политических рисков, развитие инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в Украине большая часть граждан не довольны тем, как идут дела в стране. Многие считают, что за последние полгода ухудшилось экономическое положение, а среди своих главных эмоцию почти половина украинцев назвала разочарование.

Кабмин Донбасс развитие заседание экономика
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