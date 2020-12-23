За сутки 9 нарушений: боевики применяли минометы и гранатометы против украинских военных

Боевых потерь или ранений среди наших защитников нет

Боевых потерь или ранений среди наших защитников нет

Фото: из открытых источников

В течение предыдущих суток на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня возле трех населенных пунктов.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российско-оккупационные войска снова использовали запрещенное вооружение и применили против украинских защитников неподалеку Водяного, что на Приазовье, артиллерийские системы калибра 122. На этом же направлении враг несколько раз открывал огонь, но уже из гранатометов различных систем и осуществил дистанционное минирование местности минами ПОМ-2 в количестве 8 единиц с помощью ПКМ-1.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Луганского и Южного вооруженные формирования Российской Федерации применили минометы 120 и 82 калибра, а у Южного - вели огонь еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обстрелы были неприцільними и не несли угрозы жизни или здоровью нашим воинам, поэтому ответный огонь они не открывали. Боевых потерь или ранений среди наших защитников нет.

С начала текущих суток, 23 декабря, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается "тишина".

Напомним, сутками ранее в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня.