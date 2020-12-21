На Донбассе наш боец попал в плен оккупантов
Украинский военнослужащий из состава Объединенных сил попал в плен российско-оккупационных сил. Отсутствие военного заметили 17 декабря во время проверки наличия личного состава.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на командование операции Объединенных сил в Facebook.
После обнаружения отсутствия военного проводились поисковые мероприятия, но результата они не дали. Оказалось, что он попал в плен боевиков, но при каких обстоятельствах - пока неизвестно.
"В настоящее время установлено, что военнослужащий задержан представителями незаконных вооруженных формирований. Представители российско-оккупационных войск пытаются цинично использовать данный факт для дискредитации Вооруженных сил Украины", - заявили в штабе ООС.
17 декабря 2020 года во время проверки наличия личного состава одного из подразделений воинской части, выполняющего...Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Monday, December 21, 2020
Напомним, в течение предыдущих суток на Донбассе, в районе проведения операции Объединенных сил, было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.