На Донбассе наш боец попал в плен оккупантов

Отсутствие военного заметили 17 декабря во время проверки наличия личного состава

Отсутствие военного заметили 17 декабря во время проверки наличия личного состава

Фото из открытых источников

Украинский военнослужащий из состава Объединенных сил попал в плен российско-оккупационных сил. Отсутствие военного заметили 17 декабря во время проверки наличия личного состава.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на командование операции Объединенных сил в Facebook.

После обнаружения отсутствия военного проводились поисковые мероприятия, но результата они не дали. Оказалось, что он попал в плен боевиков, но при каких обстоятельствах - пока неизвестно.

"В настоящее время установлено, что военнослужащий задержан представителями незаконных вооруженных формирований. Представители российско-оккупационных войск пытаются цинично использовать данный факт для дискредитации Вооруженных сил Украины", - заявили в штабе ООС.

17 декабря 2020 года во время проверки наличия личного состава одного из подразделений воинской части, выполняющего... Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Monday, December 21, 2020

Напомним, в течение предыдущих суток на Донбассе, в районе проведения операции Объединенных сил, было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.