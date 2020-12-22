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22 декабря 2020, 13:59 8

В Кабмине уверяют, что работа над планом "Б" в отношении Донбасса продолжается

22 декабря 2020, 13:59 8
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Этот план заключается в работе над реинтеграцией оккупированных территорий еще до того, как Россия выведет войска
Этот план заключается в работе над реинтеграцией оккупированных территорий еще до того, как Россия выведет войска
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Украинская сторона в вопросе мирного урегулирования конфликта на востоке страны уже сегодня работает по плану "Б" по Донбассу. Этот план заключается в работе над реинтеграцией оккупированных территорий еще до того, как Россия выведет войска.

Об этом в интервью "Общественному" заявил вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников, пишет RegioNews.

По его словам, план "Б" по Донбассу - это условная вещь.

"Мы уже сегодня работаем по плану "Б" - когда работаем над реинтеграцией, не дожидаясь деоккупации, когда пишем закон о государственной политике переходного периода. Этого не было 6 лет, у нас конфликтуют нормативные акты, законы, постановления, указы", - отметил Резников.

При этом он подчеркнул, что опыт Нагорного Карабаха говорит о том, что переговоры при посредничестве ОБСЕ могут растянуть ситуацию на десятки лет, и это грозит горячей фазой.

"Процитирую Леонида Макаровича (Кравчука, - ред.): мы в "Минске" можем договариваться, чтобы войны было меньше или больше. Но прекращение войны решается не в "Минске", а на уровне политических руководителей стран, президентов, как минимум четырех лидеров - Германии, Франции, Украины и России", - добавил Резников.

Он отметил, что Украина должна делать шаги по реинтеграции Донбасса и Крыма уже сегодня, несмотря на то, когда закончится оккупация.

Ранее Резников заявил, что обмен пленными заблокирован и в этом году вряд ли состоится.

Донбасс Украина война боевики оккупанты
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