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19 декабря 2020, 21:30 5574

В Киеве во время открытия главной елки произошел пожар

19 декабря 2020, 21:30 5574
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В момент открытия елки самовольно сработал салют и загорелись украшения
В момент открытия елки самовольно сработал салют и загорелись украшения
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Во время торжеств по открытию главной елки в Киеве на Софийской площади возник пожар, который удалось быстро ликвидировать.

Об этом в Телеграмм сообщает сообщество "Киев Оперативный", передает RegioNews.

Известно, что открытие главной елки началось с опозданием в 40 минут, а во время открытия на металлической конструкции внезапно начался салют. Возгорание возникло сразу после включения праздничной иллюминации на елке.

Огонь охватил одно из украшений - загорелся декоративный банд шарика, часть световой композиции, располагавшейся ближе к собору. От нее шел черный дым, который начал подниматься над площадью.

19 декабря в Киеве, во время проведения церемонии открытия новогодней елки на Софийской площади были зажжены пиротехнические огни, в результате чего произошло возгорание гирлянды на елке", - рассказали в ГСЧС.

В ведомстве добавили, что возгорание ликвидировали пожарные на месте с помощью порошкового огнетушителя.

Напомним, в Киеве произошел пожар в психоневрологическом диспансере, шесть пациентов диспансера прятались под кроватями, их спасли пожарные.

Киев пожар праздник ГСЧС Новый год
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