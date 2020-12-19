В Киеве во время открытия главной елки произошел пожар

В момент открытия елки самовольно сработал салют и загорелись украшения

В момент открытия елки самовольно сработал салют и загорелись украшения

Во время торжеств по открытию главной елки в Киеве на Софийской площади возник пожар, который удалось быстро ликвидировать.

Об этом в Телеграмм сообщает сообщество "Киев Оперативный", передает RegioNews.

Известно, что открытие главной елки началось с опозданием в 40 минут, а во время открытия на металлической конструкции внезапно начался салют. Возгорание возникло сразу после включения праздничной иллюминации на елке.

Огонь охватил одно из украшений - загорелся декоративный банд шарика, часть световой композиции, располагавшейся ближе к собору. От нее шел черный дым, который начал подниматься над площадью.

19 декабря в Киеве, во время проведения церемонии открытия новогодней елки на Софийской площади были зажжены пиротехнические огни, в результате чего произошло возгорание гирлянды на елке", - рассказали в ГСЧС.

В ведомстве добавили, что возгорание ликвидировали пожарные на месте с помощью порошкового огнетушителя.

Напомним, в Киеве произошел пожар в психоневрологическом диспансере, шесть пациентов диспансера прятались под кроватями, их спасли пожарные.