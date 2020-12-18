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На Донбассе вражеский снайпер ранил украинского военнослужащего
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18 декабря 2020, 08:12 4

На Донбассе вражеский снайпер ранил украинского военнослужащего

18 декабря 2020, 08:12 4
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Состояние здоровья пострадавшего - удовлетворительное
Состояние здоровья пострадавшего - удовлетворительное
Фото: из открытых источников
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В течение предыдущих суток на Донбассе российско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня. На различных участках ответственности украинских бригад враг провоцировал наших воинов обстрелами на протяжении всех суток.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза открывали огонь вблизи Водяного. Против украинских воинов противник применил артиллерийские системы 122 калибра в сочетании с 120 и 82 мм минометами. Кроме того, по Водяному оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

К вечеру, противник активизировал свои огневые действия и вблизи населенных пунктов Верхнеторецкое и Широкино, где открывал огонь из стрелкового оружия, а у последнего – еще и с автоматических станковых гранатометов.

В пригороде Авдеевки противник дважды обстрелял позиции украинских защитников из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, к тому же вел и снайперский огонь.

В результате обстрела снайпера один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - говорится в сообщении.

На многочисленные и прицельные обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники с ответом не задержалась. Из гранатометов различных систем Объединенные силы мгновенно открыли прицельный огонь по позициям врага.

С начала текущих суток, 18 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня.

Донбасс ООС война боевики обстрелы ранение
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