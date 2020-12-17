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17 декабря 2020, 12:43 8

В Ивано-Франковске заработает ярмарка для поддержки местного бизнеса, - Марцинкив

17 декабря 2020, 12:43 8
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Он продлится три-четыре дня
Он продлится три-четыре дня
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В центре Ивано-Франковска открывают ярмарку на 3-4 дня, чтобы поддержать местный бизнес.

Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив во время эфира на радио "Западный полюс", пишет RegioNews.

"В городе будет небольшая ярмарка на 3 -4 дня, чтобы предприниматели смогли поторговать в это непростое время. Это поддержка местного бизнеса", - отметил Марцинкив.

Он добавил, что традиционной новогодне-рождественской ярмарки, которая проходила ежегодно в Ивано-Франковске в течение месяца, не будет. В то же время, сказал мэр, в Ивано-Франковске сегодня наблюдают спад заболевания COVID-19.

"За последние сутки у нас зафиксировано 69 случаев заболевания коронавирусом и это один из наименьших показателей за последний месяц-полтора", - отметил Марцинкив.

По его словам, в COVID-больницах города сегодня находятся 282 человека, из них 18 – в реанимационных отделениях.

Напомним, на днях мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в очередной раз обратился к Кабинету министров и президенту с просьбой не вводить локдаун из-за пандемии COVID-19.

Украина бизнес Ивано-Франковск Марцинкив Руслан Ярмарки
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