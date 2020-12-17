Неизвестные подожгли машину детектива НАБУ в Львове
Сегодня ночью неизвестные подожгли машину детектива #НАБУ в Львове. Частный автомобиль существенно поврежден.
Об этом сообщили в официальном Telegram-канале НАБУ, передает RegioNews.
"Шкода Октавиа" 2012 г.в., которая принадлежит детективу НАБУ, сегодня горела во Львове, автомобиль существенно поврежден.
Не исключаем, что это может быть связано с профессиональной деятельностью нашего сотрудника, - пишут в НАБУ.
По данному факту следователи Национальной полиции внесли сведения в ЕРДР (ч.2 ст.347 УК Украины). НАБУ рассчитывает на оперативное и результативное расследование преступления и просит свидетелей, которые владеют информацией относительно этих событий, обращаться в Шевченковский отдел полиции ГУ НП во Львовской области.
Напомним, ранее сообщалось, что 9 декабря в столице подожгли машину депутата Киевсовета от "Слуги народа".