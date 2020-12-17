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Неизвестные подожгли машину детектива НАБУ в Львове
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17 декабря 2020, 17:18 6

Неизвестные подожгли машину детектива НАБУ в Львове

17 декабря 2020, 17:18 6
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В ведомстве не исключают, что это связано с его профессиональной деятельностью
В ведомстве не исключают, что это связано с его профессиональной деятельностью
Фото с Telegram-канала НАБУ
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Сегодня ночью неизвестные подожгли машину детектива #НАБУ в Львове. Частный автомобиль существенно поврежден.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале НАБУ, передает RegioNews.

"Шкода Октавиа" 2012 г.в., которая принадлежит детективу НАБУ, сегодня горела во Львове, автомобиль существенно поврежден.

Не исключаем, что это может быть связано с профессиональной деятельностью нашего сотрудника, - пишут в НАБУ.

По данному факту следователи Национальной полиции внесли сведения в ЕРДР (ч.2 ст.347 УК Украины). НАБУ рассчитывает на оперативное и результативное расследование преступления и просит свидетелей, которые владеют информацией относительно этих событий, обращаться в Шевченковский отдел полиции ГУ НП во Львовской области.

Напомним, ранее сообщалось, что 9 декабря в столице подожгли машину депутата Киевсовета от "Слуги народа".

НАБУ поджог преступление Львов полиция реестр
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