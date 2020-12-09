В столице подожгли машину депутата Киевсовета от "Слуги народа"

Неизвестные облили автомобиль Mercedes-Benz легковоспламеняющейся жидкостью

Неизвестные облили автомобиль Mercedes-Benz легковоспламеняющейся жидкостью

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В ночь на 9 декабря в Святошинском районе Киева неизвестные подожгли автомобиль депутата Киевского городского совета от партии "Слуга народа" Георгия Зантарая.

Как сообщил OBOZREVATEL со ссылкой на источник, происшествие случилось в 03:30 на территории дома депутата, пишет RegioNews.

Неизвестные облили автомобиль Mercedes-Benz легковоспламеняющейся жидкостью. Пожар потушили за 15 минут. Огонь повредил автомобиль, никто из людей не пострадал.

Правоохранители начали проверку для установления всех обстоятельств происшествия.

Известно, что Георгий Зантарая - украинский дзюдоист грузинского происхождения, участник летних Олимпийских игр, победитель и призер чемпионатов мира и Европы, заслуженный мастер спорта. Работал в Министерстве молодежи и спорта, а также в Службе безопасности Украины. С 2020 года депутат Киевского городского совета от Партии "Слуга народа".

Напомним, в октябре в Ровно сожгли автомобиль кандидата в местную областную раду. Полиция открыла уголовное дело.