В ноябре НАПК разоблачило более 450 коррупционеров, больше всего - среди депутатов местных советов

В целом в ноябре 72 человека были привлечены к уголовной, 382 - к административной и 9 - к дисциплинарной ответственности

В целом в ноябре 72 человека были привлечены к уголовной, 382 - к административной и 9 - к дисциплинарной ответственности

Фото из открытых источников

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в течение ноября внесло в реестр коррупционеров сведения о 455 лицах, среди которых больше всего, свыше трети - депутаты местных советов.

Об этом сообщается на странице НАПК в Facebook, пишет RegioNews. Так, в общем в ноябре 72 человека были привлечены к уголовной, 382 - к административной и 9 - к дисциплинарной ответственности. Среди привлеченных к уголовной ответственности - 7 депутатов местных советов, 4 полицейских, 2 таможенники. Чаще всего к уголовной ответственности привлекали за: предложение, обещание или предоставление взятки - 41 раз;

принятие предложения, обещания взятки или получения взятки - 10 раз;

декларирование недостоверной информации или умышленное непредставление декларации - 8 раз. Среди привлеченных к административной ответственности: депутатов местных советов - 186 человек;

работников Нацполиции - 19 человек;

работников государственной службы - 25 человек. К административной ответственности чаще всего привлекали за: несвоевременное представление декларации - 357 раз;

нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов - 14 раз;

несообщение или несвоевременное сообщение о существенных изменениях в имущественном положении - 9 раз. С начала года в Реестр коррупционеров целом внесены данные о 4448 нарушителей. На сегодня в Реестре имеются сведения о 34 182 лицах. Реєстр корупціонерів продовжує поповнюватися новими прізвищами. Протягом листопада до Реєстру корупціонерів внесено... Posted by Національне агентство з питань запобігання корупції - НАЗК on Wednesday, December 16, 2020 Напомним, 15 декабря Рада поддержала законопроект о возобновлении работы НАПК.

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