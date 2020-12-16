В ноябре НАПК разоблачило более 450 коррупционеров, больше всего - среди депутатов местных советов
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в течение ноября внесло в реестр коррупционеров сведения о 455 лицах, среди которых больше всего, свыше трети - депутаты местных советов.
Об этом сообщается на странице НАПК в Facebook, пишет RegioNews.
Так, в общем в ноябре 72 человека были привлечены к уголовной, 382 - к административной и 9 - к дисциплинарной ответственности.
Среди привлеченных к уголовной ответственности - 7 депутатов местных советов, 4 полицейских, 2 таможенники.
Чаще всего к уголовной ответственности привлекали за:
- предложение, обещание или предоставление взятки - 41 раз;
- принятие предложения, обещания взятки или получения взятки - 10 раз;
- декларирование недостоверной информации или умышленное непредставление декларации - 8 раз.
Среди привлеченных к административной ответственности:
- депутатов местных советов - 186 человек;
- работников Нацполиции - 19 человек;
- работников государственной службы - 25 человек.
К административной ответственности чаще всего привлекали за:
- несвоевременное представление декларации - 357 раз;
- нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов - 14 раз;
- несообщение или несвоевременное сообщение о существенных изменениях в имущественном положении - 9 раз.
С начала года в Реестр коррупционеров целом внесены данные о 4448 нарушителей. На сегодня в Реестре имеются сведения о 34 182 лицах.
Реєстр корупціонерів продовжує поповнюватися новими прізвищами. Протягом листопада до Реєстру корупціонерів внесено...Posted by Національне агентство з питань запобігання корупції - НАЗК on Wednesday, December 16, 2020
Напомним, 15 декабря Рада поддержала законопроект о возобновлении работы НАПК.