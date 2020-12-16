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16 декабря 2020, 12:18 249

В ноябре НАПК разоблачило более 450 коррупционеров, больше всего - среди депутатов местных советов

16 декабря 2020, 12:18 249
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В целом в ноябре 72 человека были привлечены к уголовной, 382 - к административной и 9 - к дисциплинарной ответственности
В целом в ноябре 72 человека были привлечены к уголовной, 382 - к административной и 9 - к дисциплинарной ответственности
Фото из открытых источников
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции в течение ноября внесло в реестр коррупционеров сведения о 455 лицах, среди которых больше всего, свыше трети - депутаты местных советов.

Об этом сообщается на странице НАПК в Facebook, пишет RegioNews.

Так, в общем в ноябре 72 человека были привлечены к уголовной, 382 - к административной и 9 - к дисциплинарной ответственности.

Среди привлеченных к уголовной ответственности - 7 депутатов местных советов, 4 полицейских, 2 таможенники.

Чаще всего к уголовной ответственности привлекали за:

  • предложение, обещание или предоставление взятки - 41 раз;
  • принятие предложения, обещания взятки или получения взятки - 10 раз;
  • декларирование недостоверной информации или умышленное непредставление декларации - 8 раз.

Среди привлеченных к административной ответственности:

  • депутатов местных советов - 186 человек;
  • работников Нацполиции - 19 человек;
  • работников государственной службы - 25 человек.

К административной ответственности чаще всего привлекали за:

  • несвоевременное представление декларации - 357 раз;
  • нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов - 14 раз;
  • несообщение или несвоевременное сообщение о существенных изменениях в имущественном положении - 9 раз.

С начала года в Реестр коррупционеров целом внесены данные о 4448 нарушителей. На сегодня в Реестре имеются сведения о 34 182 лицах.

Реєстр корупціонерів продовжує поповнюватися новими прізвищами. Протягом листопада до Реєстру корупціонерів внесено...

Posted by Національне агентство з питань запобігання корупції - НАЗК on Wednesday, December 16, 2020

Напомним, 15 декабря Рада поддержала законопроект о возобновлении работы НАПК.

Украина НАПК коррупция Декларация реестр
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