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17 декабря 2020, 16:03 531

Новоизбранные депутаты Запорожского облсовета вернули свои удостоверения

17 декабря 2020, 16:03 531
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Они считают новоизбранного главу облсовета нелигитимным
Они считают новоизбранного главу облсовета нелигитимным
Фото: Актуально
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23 новоизбранных депутата уже сдали удостоверения депутатов Запорожского облсовета за подписью нового главы облсовета Виталия Боговина.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Актуально.

Среди тех, кто вернул депутатские удостоверения - представители "Европейской солидарности", ОПЗЖ, а также 4 депутаты "Слуг народа", которые к ним примкнули. Причина такого поступка — несогласие с избранием Боговина.

Оппоненты "оппозиционеров" в Запорожском облсовете уже ответили на это: часть депутатов от "Слуги народа", Оппоблока, "Єднання" и "Батьківщини" во главе с Виталием Боговиным опубликовали видеозаявление по поводу происходящего в сессионном зале. Они настаивают на законности избрания Виталия Боговина на пост председателя облсовета.

Новоизбранный глава областного совета Виталий Боговин заявил, что часть депутатов заболели коронавирусом и поэтому не смогли присутствовать в зале. Было объявлено о переносе заседания на 24 декабря из-за отсутствия кворума.

Напомним, ранее сообщалось, что 15 декабря Виталий Боговин заявил о своём избрании председателем Запорожского облсовета, а вчера решение о его избрании появилось на сайте Запорожского облсовета.

Запорожская область облсовет глава Виталий Боговин оппозиция
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