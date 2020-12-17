Новоизбранные депутаты Запорожского облсовета вернули свои удостоверения
23 новоизбранных депутата уже сдали удостоверения депутатов Запорожского облсовета за подписью нового главы облсовета Виталия Боговина.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Актуально.
Среди тех, кто вернул депутатские удостоверения - представители "Европейской солидарности", ОПЗЖ, а также 4 депутаты "Слуг народа", которые к ним примкнули. Причина такого поступка — несогласие с избранием Боговина.
Оппоненты "оппозиционеров" в Запорожском облсовете уже ответили на это: часть депутатов от "Слуги народа", Оппоблока, "Єднання" и "Батьківщини" во главе с Виталием Боговиным опубликовали видеозаявление по поводу происходящего в сессионном зале. Они настаивают на законности избрания Виталия Боговина на пост председателя облсовета.
Новоизбранный глава областного совета Виталий Боговин заявил, что часть депутатов заболели коронавирусом и поэтому не смогли присутствовать в зале. Было объявлено о переносе заседания на 24 декабря из-за отсутствия кворума.
Напомним, ранее сообщалось, что 15 декабря Виталий Боговин заявил о своём избрании председателем Запорожского облсовета, а вчера решение о его избрании появилось на сайте Запорожского облсовета.