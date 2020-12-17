Новоизбранные депутаты Запорожского облсовета вернули свои удостоверения

Они считают новоизбранного главу облсовета нелигитимным

Они считают новоизбранного главу облсовета нелигитимным

Фото: Актуально

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Актуально.

Среди тех, кто вернул депутатские удостоверения - представители "Европейской солидарности", ОПЗЖ, а также 4 депутаты "Слуг народа", которые к ним примкнули. Причина такого поступка — несогласие с избранием Боговина.

Оппоненты "оппозиционеров" в Запорожском облсовете уже ответили на это: часть депутатов от "Слуги народа", Оппоблока, "Єднання" и "Батьківщини" во главе с Виталием Боговиным опубликовали видеозаявление по поводу происходящего в сессионном зале. Они настаивают на законности избрания Виталия Боговина на пост председателя облсовета.

РепортерUA, планировалось продолжение первой сессии Запорожского облсовета. Но в зале зарегистрировались всего 35 депутатов.

Новоизбранный глава областного совета Виталий Боговин заявил, что часть депутатов заболели коронавирусом и поэтому не смогли присутствовать в зале. Было объявлено о переносе заседания на 24 декабря из-за отсутствия кворума.

Напомним, ранее сообщалось, что 15 декабря Виталий Боговин заявил о своём избрании председателем Запорожского облсовета, а вчера решение о его избрании появилось на сайте Запорожского облсовета.