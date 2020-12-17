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17 декабря 2020, 15:29 10

В Николаевском облсовете провинившихся депутатов смогут лишать права голоса

17 декабря 2020, 15:29 10
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Решение поддержали 39 депутатов облсовета
Решение поддержали 39 депутатов облсовета
Фото: из открытых источников
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На заседании Николаевского областного совета депутаты утвердили норму, которая позволит лишать депутатов совета права голоса в случае определенных нарушений.

Как передает RegioNews, об этом сообщает 0512.com.ua.

Отмечается, что депутат не сможет полноценно работать на сессии, если нарушил ее регламент, нарушил депутатскую этику или мешал проведению сессии. Этот пункт во время голосования поддержали 39 депутатов. А вот не проголосовал за него 21 человек. В соответствии с принятым Регламентом лишать депутата его права голоса может только депутатская комиссия по вопросам законности.

Также депутаты проголосовали за то, чтобы за удаление депутата из сессионного зала голосовали не одна треть депутатов, а большинство.

Напомним, 17 декабря в Николаевском облсовете было создано 5 фракций.

депутаты Постановление голосование Николаев сессия полномочия
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