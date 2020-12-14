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14 декабря 2020, 10:04 897

В Харькове ночью горела многоэтажка: двое человек погибли

14 декабря 2020, 10:04 897
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Еще 12 человек были эвакуированы
Еще 12 человек были эвакуированы
Фото: ГСЧС
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В Харькове в течение трех часов в ночь на 14 декабря тушили пожар в одной из многоэтажек. В результате происшествия погибли двое человек, их данные устанавливаются.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на спасателей Харьковской области.

Сообщается, что о пожаре стало известно в 03:57 ночи - пожар происходил в девятиэтажном жилом доме на ул. Академика Вальтера, 7. Возгорание произошло в квартире на седьмом этаже: в помещении горели домашние вещи на площади 40 кв. м.

Пожар ликвидировали в 6:57. В квартире бойцы ГСЧС нашли тела двух погибших людей, личности которых устанавливаются.

К пожаротушению привлекались около 35 человек личного состава ГСЧС и 9 единиц основной и специальной пожарной техники", - говорится в сообщении.

Напомним, 13 декабря на Харьковщине ночью горела Змиевская ТЭС.

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