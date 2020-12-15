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15 декабря 2020, 11:31 9

Рада продлила особый статус Донбасса еще на год

15 декабря 2020, 11:31 9
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Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО регулярно продлевается еще с 2014 года
Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО регулярно продлевается еще с 2014 года
Фото из открытых источников
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Верховная Рада продлила особый статус Донбасса еще на год. Народные депутаты поддержали за основу и в целом соответствующий законопроект №4467.

Как сообщает RegioNews, за документ проголосовали 304 нардепа.

Итак, действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО продлили до 31 декабря 2021 года.

В парламенте неоднократно заявляли, что это решение нужно для того, чтобы представители Украины на переговорах в Минске могли спокойно продолжить работу.

Известно, что закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО регулярно продлевается еще с 2014 года.

Напомним, ранее в Раде объяснили, почему важно продолжить особый статус Донбасса.

ОРДЛО Донбасс Украина война Донецк
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