Рада продлила особый статус Донбасса еще на год
Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО регулярно продлевается еще с 2014 года
Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО регулярно продлевается еще с 2014 года
Верховная Рада продлила особый статус Донбасса еще на год. Народные депутаты поддержали за основу и в целом соответствующий законопроект №4467.
Как сообщает RegioNews, за документ проголосовали 304 нардепа.
Итак, действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО продлили до 31 декабря 2021 года.
В парламенте неоднократно заявляли, что это решение нужно для того, чтобы представители Украины на переговорах в Минске могли спокойно продолжить работу.
Известно, что закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО регулярно продлевается еще с 2014 года.
Напомним, ранее в Раде объяснили, почему важно продолжить особый статус Донбасса.
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