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13 декабря 2020, 18:36 6

Полиция усилила меры безопасности возле Офиса президента

13 декабря 2020, 18:36 6
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В то же время уверяют, что доступ граждан к Офису Президента Украины ограничен не будет
В то же время уверяют, что доступ граждан к Офису Президента Украины ограничен не будет
Фото из открытых источников
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Правоохранители подтверждают, что усилили меры безопасности возле Офиса президента.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на департамент коммуникации Нацполиции.

Правоохранители следят за правопорядком и проводят превентивные меры.

Перед Офисом Президента обустроены праздничные локации, а также запланированы другие мероприятия. Ввиду этого, полицейские усилили меры безопасности. Полиция диалога разъясняет требования Правительства о необходимости соблюдения карантинных ограничений, также проводятся поверхностные проверки, - сообщают в Нацполиции.

При этом добавляют, что доступ граждан на территорию не ограничен.

Напомним, ранее сообщалось, что заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что нужно повышать зарплаты полицейским.

Офис президента полиция охрана
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