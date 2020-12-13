Полиция усилила меры безопасности возле Офиса президента

В то же время уверяют, что доступ граждан к Офису Президента Украины ограничен не будет

В то же время уверяют, что доступ граждан к Офису Президента Украины ограничен не будет

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Правоохранители подтверждают, что усилили меры безопасности возле Офиса президента.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на департамент коммуникации Нацполиции. Правоохранители следят за правопорядком и проводят превентивные меры. Перед Офисом Президента обустроены праздничные локации, а также запланированы другие мероприятия. Ввиду этого, полицейские усилили меры безопасности. Полиция диалога разъясняет требования Правительства о необходимости соблюдения карантинных ограничений, также проводятся поверхностные проверки, - сообщают в Нацполиции. При этом добавляют, что доступ граждан на территорию не ограничен. Напомним, ранее сообщалось, что заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что нужно повышать зарплаты полицейским.

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