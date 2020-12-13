Полиция усилила меры безопасности возле Офиса президента
В то же время уверяют, что доступ граждан к Офису Президента Украины ограничен не будет
В то же время уверяют, что доступ граждан к Офису Президента Украины ограничен не будет
Правоохранители подтверждают, что усилили меры безопасности возле Офиса президента.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на департамент коммуникации Нацполиции.
Правоохранители следят за правопорядком и проводят превентивные меры.
Перед Офисом Президента обустроены праздничные локации, а также запланированы другие мероприятия. Ввиду этого, полицейские усилили меры безопасности. Полиция диалога разъясняет требования Правительства о необходимости соблюдения карантинных ограничений, также проводятся поверхностные проверки, - сообщают в Нацполиции.
При этом добавляют, что доступ граждан на территорию не ограничен.
Напомним, ранее сообщалось, что заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что нужно повышать зарплаты полицейским.
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