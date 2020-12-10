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10 декабря 2020, 11:59 21

Под Ровно главную городскую елку привезли с кладбища: мэр города божится, что ее освятили

10 декабря 2020, 11:59 21
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Елка росла среди памятников на кладбище
Елка росла среди памятников на кладбище
Фото из открытых источников
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В Дубно Ровенской области елку, которая будет украшать центральную площадь города на Новый год, привезли с кладбища. Она росла среди памятников на кладбище.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.

То, как на кладбище рубили дерево, сняли очевидцы. Елку с могилок уже даже начали устанавливать, чтобы украшать. "Чтобы хотя бы не венками", - начали комментировать в соцсетях местные жители.

Большинство горожан смущены тем, где елка росла.

Ситуацию уже прокомментировал городской голова Дубно Василий Антонюк. Он говорит, срубив елку на кладбище, и деньги из бюджета сэкономили, и памятники обезопасили от падения дерева. И добавил - чтобы никто не волновался - дерево уже освятил священник.

Напомним, ранее в КГГА рассказали, как пройдут новогодние праздники в столице во время карантина.

Украина праздник мэр Ровно Новый год
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