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11 декабря 2020, 17:27 89

В горсовете Харькова утверждают, что Кернес сможет работать, несмотря на ухудшение состояния здоровья

11 декабря 2020, 17:27 89
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Там подчеркивают, что на гемодиализе люди живут
Фото из открытых источников
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В горсовете Харькова подтвердили информацию бизнесмена Павла Фукса о том, что у мэра Геннадия Кернеса отказали почки, но утверждают, что он все равно сможет работать.

Как пишет RegioNews, об этом директор Департамента информации и связи с общественностью горсовета Юрий Сидоренко сказал в комментарии УП.

"К сожалению, мы подтверждаем эту информацию. Но это не отменяет того, что Геннадий Адольфович сможет выполнять свои обязанности", — сказал он.

Сидоренко отметил, что на гемодиализе люди живут, поэтому пока паниковать не стоит.

Напомним, сегодня стало известно, что состояние здоровья мэра Харькова Геннадия Кернеса, который находится на лечении в немецкой клинике "Шарите" после заболевания COVID-19, резко ухудшилось. У него полностью отказала почка.

Украина Кернес Геннадий болезнь мэр Харьков
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