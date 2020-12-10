Мэру Харькова Кернесу подняли зарплату

Надбавки составляют от 5% до 100% от должностного оклада городского главы

Надбавки составляют от 5% до 100% от должностного оклада городского главы

Фото: из открытых источников

Городской совет Харькова принял решение поднять зарплату мэру Кернесу за ранг, выслугу лет, за степень секретности, ученую степень и "выполнение особо важной работы". Такое предложение выдвинула директор департамента бюджета и финансов, вице-мэр Татьяна Таукешева.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание Kharkiv Today.

Во время сессии за надбавки Кернесу голосовали без обсуждений, предложение поддержали 67 депутатов из 84.

"Городскому главе установлен второй ранг, надбавка в размере 800 гривен ежемесячно. Надбавка за выслугу лет в размере, согласно стажу работы, которая дает право на получение такой надбавки - 20% от должностного оклада, потому что стаж работы в деятельности местного самоуправления свыше десяти лет. Доплату за научную степень кандидата наук в размере 5% от должностного оклада. Надбавку за степень секретности в размере, согласно уровню допуска, который определяет специальная служба, эта надбавка устанавливается от 5 до 10%. Надбавка за выполнение особо важной работы в размере 100%, такая надбавка существовала постоянно. И ежемесячное премирование в размере уровня текущего года", - уточнила Таукешева.

Известно, что в декларации 2019 года, на должности городского головы Кернес заработал 1 152 907 гривен (свыше 96 тысяч грн в месяц).

Напомним, 9 декабря на первой сессии Харьковского горсовета Геннадий Кернес получил полномочия мэра Харькова без присяги.

Во время сессии в Харьковском горсовете избрали "председательствующего" на время отсутствия мэра и избрали секретаря горсовета, который будет вести сессии в случае отсутствия мэра.

Также мы писали, что одним из заместителей мэра Харькова может стать находящийся под судом директор КП.