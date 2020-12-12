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12 декабря 2020, 14:00 3

На Донбассе боевики удерживают в плену 251 украинца – Денисова

12 декабря 2020, 14:00 3
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Проверить условия содержания пленных украинцев сейчас невозможно
Проверить условия содержания пленных украинцев сейчас невозможно
Фото: Офис омбудсмена
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Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что в плену оккупантов на Донбассе находится 251 украинец.

Об этом Денисова написала на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Об украинских пленных на Донбассе шла речь на рабочей встрече Денисовой с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс, сообщила омбудсман. Она отметила, что 251 украинец находится в плену на территории Донбасса и проверить условия их содержания нет возможности.

В плену на временно оккупированных территориях Донбасса находится 251 гражданин Украины. Осуществить мониторинг соблюдения их прав и условий содержания в местах несвободы остается пока невозможным, - отметила Денисова.

В связи с этим украинский омбудсмен попросила британского посла обратиться к Международному Комитету Красного Креста. чтобы усилить усилия для их допуска на эти территории для осуществления соответствующего мониторинга.

🤝Провела рабочую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс. Призвала госпожа...

Posted by Людмила Денисова on Friday, December 11, 2020

Напомним, процесс обмена пленными на Донбассе сейчас заблокирован российской стороной, но Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) надеется, что до конца года его удастся сдвинуть с мертвой точки.

Донбасс пленные украинцы боевики Людмила Денисова Омбудсмен
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