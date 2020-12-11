Гололед в Украине: сотни аварий на дорогах, обесточены более 170 населенных пунктов

Есть первые жертвы аварий

Есть первые жертвы аварий

Фото: КГГА

В связи с непогодой в Украине в трех областях без света остаются 173 населенных пункта. Синоптики предупреждают о гололедице на дорогах и тумане.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

Так, без света остаются 173 населенных пункта в 3 областях, а именно: Киевская - 79, Житомирская - 58, Черновицкая - 36. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В пяти областях, а именно в Тернопольской, Хмельницкой, Ровненской, Киевской, Житомирской, были введены временные ограничения движения грузовиков и автобусов на дорогах. Сейчас движение в указанных областях восстановлено, сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Помимо этого, в Киеве введено оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта. Оперативное положение - это курсирование с отклонением от графика движения, уточнили в службе.

Кроме того, в столице приостановил работу городской фуникулер. Тоже из-за непогоды.

В то же время, СМИ сообщают о первых жертвах гололеда. Так, в Киеве на улице Энтузиастов произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель во время гололеда не справился с управлением и автомобиль занесло в дерево.

Как сообщается, один человек погиб, пострадавших госпитализировали. На месте работают спасатели ГСЧС, "скорая помощь" и полиция. Также сообщается о ДТП с пострадавшими на проспекте Победы.

Напомним, 17 октября после сильного дождя в Киеве затопило проезжие части десяти улиц. На некоторых участках движение транспорта вообще невозможно.