На Донбассе оккупанты трижды обстреляли украинские позиции
С начала текущих суток, 12 декабря, на участках ответственности наших бригад со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано три нарушения договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы.
Об этом сообщили в штабе ООС, пишет RegioNews.
Так, по позициям украинских защитников вблизи Луганского и Водяного враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов. Также российско-оккупационные войска обстреляли наши позиции из стрелкового оружия в районе населенного пункта Золотое-4.
В результате вражеских выстрелов двое украинских военнослужащих получили легкие ранения. Воинам оперативно оказана первая медицинская помощь и эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников удовлетворительное.
Из-за угрозы для украинских военных наши защитники открыли огонь в ответ. О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ, через Украинскую сторону СЦКК.
Саперы ГСЧС в течение дня разминировали более 6 га территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 193 взрывоопасные предметы.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Saturday, December 12, 2020
Напомним, за прошедшие сутки, 11 декабря, задокументировано три нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.
В частности, несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета зафиксировали возле Марьинки. По украинским позициям неподалеку населенных пунктов Водяное и Зайцево противник открывал огонь из стрелкового оружия.