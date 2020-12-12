На Донбассе оккупанты трижды обстреляли украинские позиции

Нашим военным пришлось открыть огонь в ответ

Нашим военным пришлось открыть огонь в ответ

Фото: штаб ООС

С начала текущих суток, 12 декабря, на участках ответственности наших бригад со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано три нарушения договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщили в штабе ООС, пишет RegioNews.

Так, по позициям украинских защитников вблизи Луганского и Водяного враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов. Также российско-оккупационные войска обстреляли наши позиции из стрелкового оружия в районе населенного пункта Золотое-4.

В результате вражеских выстрелов двое украинских военнослужащих получили легкие ранения. Воинам оперативно оказана первая медицинская помощь и эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников удовлетворительное.

Из-за угрозы для украинских военных наши защитники открыли огонь в ответ. О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ, через Украинскую сторону СЦКК.

Саперы ГСЧС в течение дня разминировали более 6 га территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 193 взрывоопасные предметы.

Напомним, за прошедшие сутки, 11 декабря, задокументировано три нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.

В частности, несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета зафиксировали возле Марьинки. По украинским позициям неподалеку населенных пунктов Водяное и Зайцево противник открывал огонь из стрелкового оружия.