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На Донбассе оккупанты трижды обстреляли украинские позиции
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12 декабря 2020, 18:15 6

На Донбассе оккупанты трижды обстреляли украинские позиции

12 декабря 2020, 18:15 6
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Нашим военным пришлось открыть огонь в ответ
Нашим военным пришлось открыть огонь в ответ
Фото: штаб ООС
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С начала текущих суток, 12 декабря, на участках ответственности наших бригад со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано три нарушения договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020 года, в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщили в штабе ООС, пишет RegioNews.

Так, по позициям украинских защитников вблизи Луганского и Водяного враг открывал огонь из автоматических станковых гранатометов. Также российско-оккупационные войска обстреляли наши позиции из стрелкового оружия в районе населенного пункта Золотое-4.

В результате вражеских выстрелов двое украинских военнослужащих получили легкие ранения. Воинам оперативно оказана первая медицинская помощь и эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников удовлетворительное.

Из-за угрозы для украинских военных наши защитники открыли огонь в ответ. О нарушении режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ, через Украинскую сторону СЦКК.

Саперы ГСЧС в течение дня разминировали более 6 га территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 193 взрывоопасные предметы.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Saturday, December 12, 2020

Напомним, за прошедшие сутки, 11 декабря, задокументировано три нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РФ.

В частности, несколько выстрелов из автоматического станкового гранатомета зафиксировали возле Марьинки. По украинским позициям неподалеку населенных пунктов Водяное и Зайцево противник открывал огонь из стрелкового оружия.

ООС Донбасс штаб обстрелы ранение
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