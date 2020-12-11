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11 декабря 2020, 12:56 5

В ТКГ сказали, планируется ли размещение миротворцев ООН на Донбассе

11 декабря 2020, 12:56 5
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В ТКГ ООН пока не рассматривают, поскольку Россия имеет право вето в этой организации, так ситуация может затянуться еще на год
В ТКГ ООН пока не рассматривают, поскольку Россия имеет право вето в этой организации, так ситуация может затянуться еще на год
Фото из открытых источников
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Украина пока не рассматривает вопрос размещения на Донбассе миротворцев ООН. Украинская сторона предлагает в 4 раза увеличить состав миссии ОБСЕ.

Об этом заявил на брифинге советник украинской Трехсторонней делегации в контактной группе Алексей Арестович, пишет RegioNews со ссылкой на "РБК-Украина".

"Дорожная карта, которую обнародовал президент Порошенко. Ну я очень рад, что он полностью поддерживает план совместных шагов, которые предложила украинская делегация ТКГ, они совпадают на 99%. Единственное отличие - это миротворцы ООН. Мы говорим об увеличении состава миссии ОБСЕ в четыре раза", - заявил он.

ООН пока не рассматривают, поскольку Россия имеет право вето в этой организации, так ситуация может затянуться еще на год, пояснил Арестович.

Напомним, ранее спикер ТКГ Арестович рассказал о планах по возвращению Донбасса.

Донбасс Украина война ООН миротворцы
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