Боевики на Донбассе трижды обстреляли наши позиции
Сегодня, 11 декабря, на Донбассе российско-оккупационные войска трижды пренебрегли режимом прекращения огня.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Так, в направлении наших позиций неподалеку населенного пункта Марьинка противник вел провокационный огонь из автоматического станкового гранатомета. Открывали огонь вооруженные формирования Российской Федерации и в районе населенных пунктов Водяное и Зайцевое, применив на этих участках стрелковое оружие.
"Огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли", - сообщили на передовой.
В штабе ООС добавили, что среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Friday, December 11, 2020
Напомним, за прошедшие сутки боевики восемь раз нарушили режим "тишины" на Донбассе.