Боевики на Донбассе трижды обстреляли наши позиции

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет

Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет

Facebook

Сегодня, 11 декабря, на Донбассе российско-оккупационные войска трижды пренебрегли режимом прекращения огня.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, в направлении наших позиций неподалеку населенного пункта Марьинка противник вел провокационный огонь из автоматического станкового гранатомета. Открывали огонь вооруженные формирования Российской Федерации и в районе населенных пунктов Водяное и Зайцевое, применив на этих участках стрелковое оружие.

"Огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли", - сообщили на передовой.

В штабе ООС добавили, что среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Напомним, за прошедшие сутки боевики восемь раз нарушили режим "тишины" на Донбассе.