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Боевики на Донбассе трижды обстреляли наши позиции
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11 декабря 2020, 18:08 5

Боевики на Донбассе трижды обстреляли наши позиции

11 декабря 2020, 18:08 5
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Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет
Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет
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Сегодня, 11 декабря, на Донбассе российско-оккупационные войска трижды пренебрегли режимом прекращения огня.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Так, в направлении наших позиций неподалеку населенного пункта Марьинка противник вел провокационный огонь из автоматического станкового гранатомета. Открывали огонь вооруженные формирования Российской Федерации и в районе населенных пунктов Водяное и Зайцевое, применив на этих участках стрелковое оружие.

"Огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли", - сообщили на передовой.

В штабе ООС добавили, что среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечернее сводка о ситуации в районе...

Posted by Операция об'объединенных сил / Joint Operation Forces on Friday, December 11, 2020

Напомним, за прошедшие сутки боевики восемь раз нарушили режим "тишины" на Донбассе.

Донбасс Украина боевики обстрелы оккупанты
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