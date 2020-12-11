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11 декабря 2020, 15:59 4

На Харьковщине задержали двух мужчин, которых подозревают в финансировании международного терроризма

11 декабря 2020, 15:59 4
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По данным следствия, группа лиц посылала деньги через нелегальную систему международных денежных операций
По данным следствия, группа лиц посылала деньги через нелегальную систему международных денежных операций
Фото из открытых источников
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В Харьковской области задержали двух мужчин. Их подозревают в финансировании международного терроризма.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генерального прокурора.

По данным следствия, группа лиц отправляла деньги через нелегальную систему международных денежных операций. Переводы денег осуществлялись между лицами в Украине, Сирии, Ираке и других странах.

В ходе спецоперации задержали украинца, выходца из Сирии, при получении семи тысяч долларов, которые предназначались для перевода международной террористической организации.

Двум мужчинам сообщили о подозрении по ч.2 статьи 28 и ч.1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины (содействие деятельности террористической организации). По местам их жительства провели обыски.

Напомним, в Одессе задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату в McDonald's из-за "сложной жизни".

Украина подозрение террористы Харьковская область террорист
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