На Львовщине создали самовольный "сельский совет": СБУ уже возбудила дело

Там уже избрали депутатов и приняли государственный флаг

Там уже избрали депутатов и приняли государственный флаг

Фото из открытых источников

В селе Верхняя Рожанка из более чем тысячью жителей - десяток местных жителей собрались в частном доме и объявили о создании собственного "органа самоуправления"

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