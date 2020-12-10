На Львовщине создали самовольный "сельский совет": СБУ уже возбудила дело
Там уже избрали депутатов и приняли государственный флаг
Там уже избрали депутатов и приняли государственный флаг
В селе Верхняя Рожанка из более чем тысячью жителей - десяток местных жителей собрались в частном доме и объявили о создании собственного "органа самоуправления"
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на ТСН.
Отмечается, что люди избрали депутатов и даже приняли государственный флаг: в селе он будет не сине-желтый, а желто-голубой.
По данному факту СБУ открыла уголовное производство по статье "Захват государственной власти".
Напомним, на Львовщине хотят уволить руководство больницы, где умерли пациенты на ИВЛ.
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