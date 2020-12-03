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03 декабря 2020, 15:31 777

На Ровенщине руководство лесхоза подозревают в махинациях на 6 миллионов

03 декабря 2020, 15:31 777
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Правоохранители провели более 15 обысков в Киеве и Ровенской области
Фото: СБУ
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В Ровенской области Служба безопасности Украины блокировала механизм хищения лесных ресурсов руководством одного из государственных хозяйств.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По указанию руководства лесничества проводилась незаконная вырубка деревьев под видом санитарных работ. Полученные средства чиновники легализовали через фиктивные коммерческие структуры", - сообщили оперативники.

По предварительным оценкам, из-за действий злоумышленников государству нанесен ущерб на более чем 6 миллионов гривен.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители провели более 15 обысков и другие мероприятия в Киеве и на Ровенщине. Следственные действия происходили в центральном аппарате Гослесагентства, лесхозе, по местам жительства и в автомобилях фигурантов.

Продолжается досудебное следствие по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в результате вырубки леса окружающей среде в течение 10 месяцев 2020 года нанесено 234,4 млн грн убытков.

лес обыски чиновники мошенники коррупция правоохранители
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