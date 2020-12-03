09:44  03 декабря
В Минздраве рассказали о количестве новых заболевших COVID-19 за сутки
17:46  02 декабря
Глава Минздрава обещает на следующей неделе представить стратегию вакцинации от коронавируса
08:12  03 декабря
ООС: вблизи Водяного боевики трижды нарушили перемирие
UA | RU
UA | RU
03 декабря 2020, 09:26 92

В Киеве и Харькове во время спецоперации задержали девять наркоторговцев

03 декабря 2020, 09:26 92
Читайте також українською мовою
Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей
Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей
Фото: Facebook
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили деятельность преступной группировки, которая на протяжении длительного времени занималась сбытом наркотиков и особо опасных психотропных веществ на территории Харькова и Харьковской области.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, они создали сеть интернет-магазинов и, используя Telegram-канал, распространяли PVP, метамфетамин, каннабис. Лица, привлеченные организаторами, оставляли так называемые "закладки", в которых в дальнейшем наркотические средства забирали потребители.

Во время следственных действий обнаружено и изъято особо опасные наркотические средства и психотропные вещества - PVP, метамфетамин, каннабис, принадлежности для фасовки указанных веществ и денежные средства, полученные в результате противоправной деятельности. Сейчас подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Отмечается, что в ходе спецоперации проведено более 30 одновременных обысков в домовладениях и транспортных средствах на территории г. Харькова, Харьковской области и г. Киев.

Напомним, ранее в Харьковской области полиция ликвидировала мощную нарколабораторию.

обыски Киев наркотики полиция Харьков область
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
Все видео »
Местные коалициады. Кто будет контролировать новоизбранный Полтавский облсовет
Харьковская перезагрузка: чьи позиции укрепит новая глава ОГА Тымчук
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Таран
Егор Соболев
Все блоги »