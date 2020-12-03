В Киеве и Харькове во время спецоперации задержали девять наркоторговцев

Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей

Подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей

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Правоохранители разоблачили деятельность преступной группировки, которая на протяжении длительного времени занималась сбытом наркотиков и особо опасных психотропных веществ на территории Харькова и Харьковской области.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, они создали сеть интернет-магазинов и, используя Telegram-канал, распространяли PVP, метамфетамин, каннабис. Лица, привлеченные организаторами, оставляли так называемые "закладки", в которых в дальнейшем наркотические средства забирали потребители.

Во время следственных действий обнаружено и изъято особо опасные наркотические средства и психотропные вещества - PVP, метамфетамин, каннабис, принадлежности для фасовки указанных веществ и денежные средства, полученные в результате противоправной деятельности. Сейчас подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Отмечается, что в ходе спецоперации проведено более 30 одновременных обысков в домовладениях и транспортных средствах на территории г. Харькова, Харьковской области и г. Киев.

Напомним, ранее в Харьковской области полиция ликвидировала мощную нарколабораторию.