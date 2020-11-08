На Киевщине задержали россиянина, который воровал украинский лес

В Украине он находился нелегально

В Украине он находился нелегально

Фото: dpsu.gov.ua

В Киевской области, неподалеку от поселка Луговики, гражданин России, срок пребывания в которого Украине закончился, попытался наворовать украинского леса.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Так, недалеко от поселка пограничники отдела "Млачевка” остановили автомобиль, груженный древесиной.

Во время проверки документов у 3-х человек, оказалось, что никаких разрешений на лес и его заготовку у мужчин не было. Кроме этого, один из правонарушителей оказался гражданином России, который превысил законные сроки пребывания в Украине.

Сотрудники полиции изъяли микроавтобус и около 3-х кубометров кругляка хвойной породы.

На гражданина РФ составлены административные документы за нарушение ч.1 ст.203 УКУ "Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины”.

А в действиях мужчин обнаружили признаки уголовных правонарушений по ст. 185 УКУ "Кража” и 246 УК "Незаконная вырубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса”.

Напомним, на Луганщине задержали россиянина, который решил сбежать с Украины.