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08 ноября 2020, 16:19 1

На Киевщине задержали россиянина, который воровал украинский лес

08 ноября 2020, 16:19 1
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В Украине он находился нелегально
В Украине он находился нелегально
Фото: dpsu.gov.ua
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В Киевской области, неподалеку от поселка Луговики, гражданин России, срок пребывания в которого Украине закончился, попытался наворовать украинского леса.

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Так, недалеко от поселка пограничники отдела "Млачевка” остановили автомобиль, груженный древесиной.

Во время проверки документов у 3-х человек, оказалось, что никаких разрешений на лес и его заготовку у мужчин не было. Кроме этого, один из правонарушителей оказался гражданином России, который превысил законные сроки пребывания в Украине.

Сотрудники полиции изъяли микроавтобус и около 3-х кубометров кругляка хвойной породы.

На гражданина РФ составлены административные документы за нарушение ч.1 ст.203 УКУ "Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины”.

А в действиях мужчин обнаружили признаки уголовных правонарушений по ст. 185 УКУ "Кража” и 246 УК "Незаконная вырубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса”.

Напомним, на Луганщине задержали россиянина, который решил сбежать с Украины.

граница пограничники лес воровство Украина
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