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03 декабря 2020, 15:51 18

На Житомирщине чиновника СБУ избили битой

03 декабря 2020, 15:51 18
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Конфликт произошел в помещении автозаправки в Новограде-Волынском
Конфликт произошел в помещении автозаправки в Новограде-Волынском
Фото из открытых источников
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В Новограде-Волынском на одной из местных АЗС трое мужчин избили заместителя начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины Артема Шляпу.

Как пишет RegioNews, об этом в четверг, 3 декабря Корреспондент.net сообщил источник в полиции.

Происшествие случилось накануне около 22:20. По словам сотрудницы АЗС, трое мужчин в помещении заправочного комплекса после словесного конфликта начали избивать четвертого мужчину. Во время драки один из мужчин схватил бейсбольную биту, которая была на витрине магазина при АЗС и нанес удар оппоненту по голове.

После драки трое нападавших скрылись с места происшествия на сером Оpel Astra иностранной регистрации. Позже всех троих установили и задержали.

Пострадавшему Артему Шляпе оказали медицинскую помощь на месте без госпитализации. Во время опроса в статусе потерпевшего он представился заместителем начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ, добавили в полиции.

Напомним, во Львове на двух ветеранов АТО напали полицейские. Нападавшие – сотрудники подразделений Нацполиции из разных областей, были вне службы.

Украина СБУ помощь полиция Житомирская область
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