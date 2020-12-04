В Харькове СБУшник организовал банду, которая выбивала деньги: ему грозит семь лет тюрьмы

Сейчас решается вопрос относительно избрания меры пресечения и его отстранения от занимаемой должности

Сейчас решается вопрос относительно избрания меры пресечения и его отстранения от занимаемой должности

Фото: СБУ

Правоохранители объявили о подозрении оперуполномоченному одного из отделов Службы безопасности Украины в Харьковской области. Следствие считает, что сотрудник спецслужбы организовал банду, которая выбивала деньги.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Государственное бюро расследований.

По данным ГБР, выбиванием денег банда начала заниматься в мае 2019 года. Шестеро злоумышленников устроили засаду на человека, который пришел по так называемую "закладку" в лесополосе под Харьковом. Угрожая расправой и уголовной ответственностью, они заставили мужчину заключить фиктивный договор займа на 100 тысяч гривен.

Позже они повторили схему со второй жертвой, у которой требовали уже 3 тысячи долларов. Потерпевший выполнил требования банды и отдал им 57 тысяч гривен.

Теперь сотруднику СБУ грозит до 7 лет за решеткой. Сейчас решается вопрос относительно избрания меры пресечения и его отстранение от занимаемой должности.

Напомним, в Киевской области вооруженная банда похитила предпринимателя и требовала с него $2 млн.