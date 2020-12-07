В Черновцах бессрочную забастовку объявил областной диагностический центр

Коллектив коммунального предприятия недоволен назначением временного руководителя

Коллектив коммунального предприятия недоволен назначением временного руководителя

Фото из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу заведения.

В заявлении сообщается, что причина забастовки – назначение нового и.о. гендиректора диагностического центра. Предыдущий руководитель диагностического центра Анатолий Вдовичен умер от осложнений коронавирусного заболевания в ноябре этого года.

Накануне председатель Черновицкого облсовета назначил исполняющей обязанности директора диагностического центра Наталью Свестун. В августе 2020 года на сессии облсовета депутаты не приняли решение об утверждении ее на должности руководителя диагностического центра.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомире рассказали подробности проверки больницы, которую раскритиковал Степанов.