В Черновцах бессрочную забастовку объявил областной диагностический центр
Коллектив областного коммунального предприятия "Черновицкий областной медицинский диагностический центр" объявил бессрочную забастовку работников, протестуя против назначения и.о. гендиректора.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Facebook-страницу заведения.
В заявлении сообщается, что причина забастовки – назначение нового и.о. гендиректора диагностического центра. Предыдущий руководитель диагностического центра Анатолий Вдовичен умер от осложнений коронавирусного заболевания в ноябре этого года.
Медична рада ОБЛАСНОГО КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ МЕДИЧНИЙ ДІАГНОСТИЧНИЙ...Posted by ОКНП "Чернівецький обласний медичний діагностичний центр" on Monday, December 7, 2020
Накануне председатель Черновицкого облсовета назначил исполняющей обязанности директора диагностического центра Наталью Свестун. В августе 2020 года на сессии облсовета депутаты не приняли решение об утверждении ее на должности руководителя диагностического центра.
Напомним, ранее сообщалось, что в Житомире рассказали подробности проверки больницы, которую раскритиковал Степанов.